Demonstratie bij Waterschap Limburg om lozingen Chemelot in Maas

Enkele tientallen activisten en sympathisanten van Extinction Rebellion (XR) hebben woensdagmiddag gedemonstreerd voor het hoofdkantoor van Waterschap Limburg tegen de lozingen door industrieterrein Chemelot in de Maas. Volgens XR heeft het Waterschap een “bizarre vergunning” aan Chemelot gegeven om legaal chemisch afval in de Maas af te voeren. De actievoerders eisen een verbod op het lozen van schadelijke stoffen in de rivier en handhaving met afschrikwekkende boetes.

De Maas is een belangrijke bron van drinkwater voor miljoenen Nederlanders, maar wordt mede door lozingen steeds viezer. Volgens XR heeft Nederland de slechtste kwaliteit oppervlaktewater van Europa, dat vrijwel nergens voldoet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

“Het is te gek voor woorden dat chemische stoffen die mensen ziek kunnen maken en die de natuur kunnen beschadigen, legaal op grote schaal mogen worden geloosd op het oppervlaktewater waar enige kilometers verderop drinkwater uit wordt gehaald”, aldus XR.

“Volstrekt in strijd met het principe ‘de vervuiler betaalt’ moeten drinkwaterbedrijven op kosten van de burgers deze rotzooi uit het water halen, een onaanvaardbare situatie die niet uit te leggen valt”. Volgens de organisatie staat de vergunning toe dat Chemelot jaarlijks meer dan veertien ton aan microplastics, en ruim 600 verschillende chemische stoffen waaronder zware metalen mag lozen.

Het algemeen bestuur van het waterschap buigt zich woensdagmiddag over onder meer een motie van de Partij voor de Dieren en de fracties AWP en WaterNatuurlijk over de lozingen bij Chemelot. De drie fracties vragen om voor eind dit jaar met een plan van aanpak te komen voor het op zo kort mogelijke termijn beƫindigen van lozingen vanaf Chemelot van alle voor de volksgezondheid schadelijke stoffen. De indieners van de motie hebben overigens geen meerderheid in het bestuur.