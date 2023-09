Explosie op klaarlichte dag bij portiek in Rotterdam-Zuid

In de Groepstraat in Rotterdam-Zuid is woensdagmiddag een explosie geweest, meldt de politie. Daarbij raakte een portiek beschadigd. Er is niemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader.

Dit jaar zijn in Rotterdam en omringende gemeenten al meer dan honderd explosies geweest. In de nacht van maandag op dinsdag werd nog een reeks van vijf ontploffingen gemeld. Volgens de regionale omroep Rijnmond is de explosie in de Groepstraat dit jaar de eerste in Rotterdam bij daglicht. Een woordvoerster van de politie kan dat niet met zekerheid zeggen, maar noemt de ontploffing van woensdag wel afwijkend in vergelijking met eerdere ontploffingen. “Die zijn inderdaad vaak ’s nachts.”

Meer details over de explosie kan ze nog niet geven. De politie doet nog onderzoek. De Groepstraat haalde zondag ook het nieuws, toen een buurtbewoner daar in de omgeving van een speeltuin een handgranaat vond. De politie zette de speeltuin zondagavond af en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de granaat opgeruimd.

Behalve in Rotterdam loopt het aantal explosies ook in de rest van het land op, met name in Amsterdam. Alleen al in september vonden in Nederland meer dan 42 ontploffingen plaats bij woningen, horecagelegenheden en bedrijfspanden.