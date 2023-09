Flitsbezorging door jongeren onder 16 zeer binnenkort verboden

“Op zeer korte termijn” wordt het verboden voor jongeren onder de 16 jaar om op een fiets of e-bike boodschappen te bezorgen. Dat kondigt minister Karien van Gennip aan in een brief aan de Kamer. Op aandringen van PvdA en GroenLinks komt zo’n verbod er, in navolging van een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16.

Jonge flitsbezorgers lopen immers veelal dezelfde risico’s als maaltijdbezorgers: “aanrijdgevaar, werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting door zware rugtassen”. Het kabinet had dan ook al aangekondigd dat het verbod eraan zou komen. Van Gennip wil het verbod snel in werking laten treden, “omdat het gaat om de veiligheid en gezondheid van kinderen”. Dit gebeurt via een ministeriĆ«le regeling, die minder tijd vraagt dan een wetswijziging. Een maand nadat deze regeling is gepubliceerd, is het verbod van kracht, waarmee “een zo kort mogelijke, maar wel redelijke termijn” wordt gegund om lopende contracten met 15-jarigen te beĆ«indigen.

Met het verbod wordt “expliciet vastgelegd” dat flitsbezorging “arbeid is met onacceptabele veiligheidsrisico’s voor een kind. Overtreding van dit verbod is per definitie gevaarlijk en dus direct beboetbaar”, aldus Van Gennip. Sinds 2020 is het verboden om 15-jarigen maaltijden te laten bezorgen. De Arbeidsinspectie heeft al langer grote zorgen over snelle fietsbezorgers die risico’s lopen.