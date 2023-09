Forse kritiek op VVD na intrekken steun spreidingswet asielzoekers

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans heeft in de Tweede Kamer de wind van voren gekregen in het debat over de spreidingswet asielzoekers. Vooral de voormalige coalitiegenoten D66, CDA en ChristenUnie (CU) hadden forse kritiek op de draai die de VVD heeft gemaakt na de val van het kabinet begin juli. De VVD is nu fel tegen de spreidingswet, terwijl de liberalen die tot juli wel wilden.

Ook oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP hadden in het Kamerdebat over het wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) geen goed woord over voor de opstelling van de VVD.

De VVD-fractie heeft tot op het laatste moment dwarsgelegen om binnen de coalitie tot een akkoord te komen over de spreidingswet, brachten genoemde partijen Brekelmans fijntjes in herinnering. Dat heeft tot forse vertraging geleid, kreeg hij voor de voeten geworpen. “De wet had al op 1 januari 2023 in kunnen gaan”, zei Don Ceder (CU).

Nu het kabinet is gevallen, wil de VVD niets meer van de wet weten. Onbegrijpelijk en onverantwoord, vinden veel fracties.

Brekelmans steunt de wet niet omdat er geen maatregelen inzitten die de instroom beperken, zei hij. “Alleen met serieuze maatregelen om de instroom te verlagen, wil ik over de spreidingswet spreken.” Hij vindt het “kwalijk” dat het wetsvoorstel voor de verkiezingen van 22 november wordt behandeld.

De liberaal heeft wel een aantal amendementen ingediend. Maar ook als die worden aangenomen, zal de VVD tegen de spreidingswet stemmen, zei Brekelmans.

De VVD wil onder meer een maximum aantal verplichte opvangplekken per gemeente in de wet vastleggen. Een concreet aantal noemt hij niet, tot irritatie van het CDA. Ook wil de VVD dat de wet, als die wordt aangenomen, na een jaar vervalt als er geen adequate maatregelen door het kabinet zijn genomen om de asielinstroom te verlagen.

Na ruim negen uur debat is de eerste termijn van de Kamer afgerond. Donderdag is Van der Burg vanaf 11.00 uur aan zet om zijn wetsvoorstel te verdedigen.

Onder anderen SP-Kamerlid Jasper van Dijk en JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans willen van de VVD-staatssecretaris weten hoe hij – “als hartstochtelijk voorstander van de spreidingswet” – zich in de verkiezingscampagne van de VVD gaat opstellen. Behalve de VVD-fractie is VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz tegen de spreidingswet. Ook in het verkiezingsprogramma staat dat de VVD die wet niet meer wil. Van der Burg staat op de vierde plek van de kandidatenlijst van de liberalen.