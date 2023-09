Geen sinterklaasintocht in Staphorst dit jaar

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst heeft besloten dat er dit jaar geen sinterklaasintocht komt. Vanwege de rellen vorig jaar is de intocht in Staphorst aangemerkt als hoogrisico-evenement, waarbij onder andere de politie en de veiligheidsregio moeten adviseren over de aanvraag en de organisatie. Hierdoor is er te weinig tijd om een veilige intocht te organiseren, meldt de gemeente.

Op 19 november vorig jaar kwamen leden van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Staphorst om te demonstreren tegen de deelname van zwarte pieten aan de intocht. Amnesty International stuurde waarnemers mee. Bij de afslag Staphorst van de A28 stonden tegendemonstranten KOZP op te wachten. Dat leidde tot ernstige ongeregeldheden en veel geweld van de kant van de tegendemonstranten.

Het lokale sinterklaascomit√© heeft op 8 september laten weten te stoppen met het organiseren van de intocht en er ligt geen andere aanvraag voor een sinterklaasevenement, meldt de gemeente. Daardoor blijft er te weinig tijd over om de intocht nog goed te organiseren. “Om duidelijkheid te scheppen voor dit jaar stellen we een time-out in”, aldus burgemeester Jan ten Kate.

De gemeente wil de time-out benutten om “met de samenleving te kijken hoe Staphorst in vrijheid vorm kan geven aan de feesten die we vieren, waarbij tevens ieders veiligheid is geborgd”. Voorop staat dat de gebeurtenissen van 2022 zich niet mogen herhalen, stelt Ten Kate. In september 2024 zal het college opnieuw beoordelen “of het mogelijk is een vreedzame sinterklaasintocht te houden”.