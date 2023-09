Gelderse Staten hopen dat Lenferink rust en stabiliteit brengt

De Provinciale Staten van Gelderland hopen dat Henri Lenferink als waarnemend commissaris van de Koning de rust terugbrengt op het provinciehuis in Arnhem. Lenferink neemt de komende maanden de taken over van John Berends, die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en vorige week besloot zijn functie tijdelijk neer te leggen om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek.

“Goed dat de minister voortvarend handelt”, zei VVD’er Mark Smits, die woensdag als plaatsvervangend voorzitter de openbare Statenvergadering leidde. In de avond hadden de Staten achter gesloten deuren een gesprek met demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, die daarin liet weten Lenferink – tot voor kort burgemeester van Leiden – voor te dragen als waarnemer.

“We zijn blij met de voordracht van Henri Lenferink en zien uit naar een fijne samenwerking”, aldus Smits. “Ik ben ervan overtuigd dat zijn komst de nodige rust zal brengen. Zo kunnen we snel en zorgvuldig verder met het onderzoek en met doen wat goed is voor Gelderland.”

Namens het college zei BBB-gedeputeerde Ans Mol vertrouwen te hebben in de man die ook wethouder van de gemeente Arnhem was. “De komst van Henri Lenferink zorgt voor stabiliteit. We staan voor grote uitdagingen in Gelderland. Die uitdagingen gaan we met hem met vertrouwen tegemoet. We kunnen weer gaan bouwen”, aldus Mol.