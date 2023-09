Halsema prijst Olaf om strijd tegen intolerantie en bekrompenheid

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft Erwin Olaf woensdag op zijn uitvaart geprezen om zijn “vastberadenheid om niet opzij te gaan voor intolerantie en bekrompenheid”. Halsema sprak deze woorden in de Westerkerk in Amsterdam, waar de plechtigheid plaatsvond. Halsema herdacht Olaf, die vorige week op 64-jarige leeftijd overleed, aan de hand van zijn foto Joy die hij in de jaren 80 maakte.

Olaf leek volgens de burgemeester met de jaren zelfverzekerder te worden, “maar nooit arrogant”. “Rustiger, maar nooit berustend. Zeker niet als voorvechter van vrijheid en gelijke rechten voor iedereen en voor homo-emancipatie in het bijzonder”. Zijn oproep om een kiss-in te organiseren bij een snackbar waar hij eerder was weggestuurd, omdat hij daar met zijn vriend stond te zoenen, raakte volgens Halsema een snaar.

“De lhbti’ers voelden dat hun vrijheid onder druk stond”, verduidelijkte de burgemeester. “Ze realiseerden zich dat Amsterdam niet altijd de vrije en veilige haven is die de stad belooft te zijn. Dat je zelfs hier niet altijd ongestoord hand in hand kan lopen, kan zoenen of een regenboogvlag aan de gevel kan hangen. Dat maakte Erwin, die lieve, zachtaardige en hoffelijke man, razend. En het maakt ons hier nog steeds razend. Erwin vertolkte het gevoel van velen: het niet te willen pikken. De vastberadenheid om niet opzij te gaan voor intolerantie en bekrompenheid.”

Volgens Halsema moet Amsterdam zich de aansporing van Olaf aantrekken. “We moeten nog harder werken om de belofte van vrijheid in te lossen. Maar als onze stad ook maar een beetje heeft bijgedragen aan Erwins gewoeker met zijn talent, aan de mogelijkheden om te worden wie hij was en aan zijn strijdbaarheid, dan mogen we daar heel trots op zijn. Amsterdam zal hem intens missen, maar we zullen hem nog vaak tegenkomen. In zijn werk en in alle mensen die hij geraakt heeft. En in wie hij was, want Erwin Olaf leefde zoals Amsterdam wil zijn.”

Bij de uitvaart waren bekende Nederlanders aanwezig als balletdanser en choreograaf Hans van Manen, schrijver Arthur Japin, presentatrice Linda de Mol, demissionair minister Carola Schouten en televisieproducent Janine van den Ende. Tijdens de dienst werden onder meer de nummers Heroes (David Bowie) en Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld, gezongen door een koor en begeleid door twee accordeonisten, ten gehore gebracht.

Olaf wordt begraven in een biologisch afbreekbare kist gemaakt van paddenstoelen. De fotograaf ligt hierin op een bedje van mos met alleen zijn trouwring om.