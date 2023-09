Helder: snel uitsluitsel over taakstrafverbod bij geweld in zorg

Er komt binnenkort uitsluitsel of het mogelijk en wenselijk is om een taakstrafverbod in te voeren bij geweld plegen tegen mensen in de zorg of tegen hulpverleners, zei demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid, die daarover gaat, komt hierover “op korte termijn met uitsluitsel”, zei Helder.

Zo’n taakstrafverbod zou betekenen dat mensen die geweld plegen tegen hulpverleners altijd zwaarder gestraft worden dan via een taakstraf, bijvoorbeeld met een celstraf. In een debat over de arbeidsmarkt in de zorg vroeg VVD-Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil aan Helder naar de mogelijkheden hiervoor, als onderdeel van een meerpuntenplan dat zij indiende voor wat betreft geweld tegen hulpverleners. Ook in het voorlopige VVD-verkiezingsprogramma staat het taakstrafverbod vermeld.

Dat VVD-minister Helder op dit punt in conclaaf ging met het VVD-Kamerlid, vond Fleur Agema (PVV) “flauw”. Zij noemde het taakstrafverbod haar idee en opperde dat de “VVD in verkiezingstijd fors wil overkomen.” De Tweede Kamer ging in 2021 al eens akkoord met een taakstrafverbod, maar het wetsvoorstel strandde ruim een jaar later in de Eerste Kamer.

D66-Kamerlid Rens Raemakers vroeg zich tijdens het debat nog af of zo’n taakstrafverbod iets wezenlijks toevoegt aan middelen die een rechter nu al heeft om ertegen op te treden, zoals het opleggen van een gebiedsverbod. Volgens Helder is dat een van de afwegingen waarover haar collega-minister op Justitie en Veiligheid binnenkort uitsluitsel geeft.

Een ander voorstel van VVD’er Van den Hil, een anti-agressiecursus voor mensen die geweld plegen tegen hulpverleners, kon op veel steun rekenen bij andere fracties. De cursus moet een soort variant worden op de zogenoemde LEMA-cursus die nu al bestaat voor mensen die met te veel alcohol op zijn aangehouden. Volgens Van den Hil zou zo’n cursus plegers helpen zich bewust te worden wat er fout is gegaan.