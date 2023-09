Kinderen langs deuren voor verkoop 75e editie kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels houdt voor de 75e keer de kinderpostzegelactie. Gedurende een week gaan kinderen langs de deuren om postzegels te verkopen. Deze editie staan er LEGO-figuurtjes op afgebeeld die samen spelen of elkaar helpen, passend bij het thema ‘Laat ieder kind meedoen’.

Met het opgehaalde geld helpt Kinderpostzegels kinderen die thuis dusdanige problemen hebben dat ze niet meekomen op school. Volgens de stichting groeit een op de twaalf kinderen op in armoede, leeft een op de vier met een ouder met een verslaving of psychische problemen en krijgt een op de acht jeugdhulp. Als gevolg van de thuissituatie kunnen de kinderen in isolement raken of niet meekomen met leeftijdgenoten. Kinderpostzegels wil hen steunen met projecten die ze weerbaarder maken, zelfvertrouwen geven en waardoor ze zich gesteund voelen.

Presentatrice Olcay Gulsen trapt de actie woensdagochtend af door bij Legoland Discovery Centre in Den Haag als eerste een bestelling te plaatsen. Vorig jaar deden 140.000 kinderen mee en bracht de postzegelactie 9 miljoen euro op.