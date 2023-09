Klimaatactivisten nu ook tunnelbak A12 in, amper politie aanwezig

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn woensdagmiddag ook de tunnelbak van de A12 in Den Haag ingelopen om hun punt te maken. De politie is ditmaal nauwelijks aanwezig. De enkele agenten die er wel zijn laten de actievoerders begaan. De afgelopen tweeënhalve week hield de politie de activisten steeds tegen op het stuk weg naast het Malieveld en kwamen ze de tunnel niet in.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er minder agenten zijn bij de inmiddels dagelijkse blokkade. Op de vraag waarom dat zo is, antwoordt de zegsman dat dat een beslissing is die elke dag wordt afgewogen. “We hebben dit in overleg met onder andere de burgemeester gedaan.” De situatie is volgens de zegsman nu “even bevroren”. “Actievoerders zijn op de snelweg. We gaan kijken hoe dat verder verloopt.” De woordvoerder zegt dat het beëindigen van de blokkade nog steeds een heel belangrijke opdracht is van de burgemeester. Over hoe de blokkade wordt beëindigd, wil de politiewoordvoerder nog geen uitspraken doen.

Tientallen mensen zitten en liggen op het wegdek van de A12, ziet een ANP-verslaggever. Waar de afgelopen weken vaak tientallen agenten werden ingezet, staat er nu maar een handvol. De snelweg is door de actie afgesloten richting het centrum van Den Haag. De stad in richting het Malieveld kan het verkeer er nog wel langs.

Het is dag 19 van het protest. Dat is gericht tegen ‘fossiele subsidies’. Daaronder verstaan de actievoerders alle regelingen waarmee de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordeelt. Doordat de demonstranten nu een stukje de tunnel in zijn gelopen, kunnen ze hun protest ongeveer ter hoogte van de tijdelijke Tweede Kamer houden. Aan de overkant van de weg is ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

XR is van plan de acties vol te houden totdat de politiek heeft besloten de subsidies af te schaffen. Dat lijkt op korte termijn onwaarschijnlijk, want het kabinet is demissionair en een dergelijk besluit zou inhouden dat de begroting voor tientallen miljarden euro’s per jaar moet worden verbouwd. Volgens een eigen inventarisatie die het kabinet op Prinsjesdag uitbracht, tellen alle belastingkortingen, accijnsvrijstellingen en andere regelingen op tot een bedrag tussen de 39,7 miljard en 46,4 miljard euro per jaar.

Ook de gemeente laat net als op de andere dagen weten dat het blokkeren van de snelweg verboden is. “De actievoerders moeten dus vertrekken. Demonstreren kan vandaag op het Malieveld”, aldus de gemeente op X, het voormalige Twitter.