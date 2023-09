Lichaam vrouw (27) gevonden in Den Helder, politie doet onderzoek

In een woning aan de Peelstraat in Den Helder is woensdagochtend het levenloze lichaam van een 27-jarige vrouw aangetroffen. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk overlijden en is al de hele dag bezig met onderzoek dat moet uitwijzen of sprake is van een misdrijf.

Rond 09.00 uur kwam er een melding binnen van een “medisch incident”, vertelt een politiewoordvoerder. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit, maar de hulp mocht niet meer baten.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een persoon die ook aanwezig was in de woning is meegenomen voor getuigenverhoor.