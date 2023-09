MOB bereidt rechtszaak voor tegen natuurvergunning Schiphol

Mobilisation for the Environment (MOB) gaat de natuurvergunning voor Schiphol “zeker aanvechten” bij de rechter. Voorzitter Johan Vollenbroek laat dat aan het ANP weten. “Er zitten zo veel zwakke punten in, zowel inhoudelijk als procedureel. We gaan hier volop op inzetten met onze juristen”, zegt hij.

De milieuorganisatie noemt het “onfatsoenlijk” dat het kabinet de vergunning dinsdag ineens naar buiten bracht. “Voor ons kwam het als een donderslag bij heldere hemel. Nu hebben we maar zes weken de tijd om een bezwaarschrift op te stellen”, reageert Vollenbroek. Daar gaat een team van vijf mensen van de milieuorganisatie nu mee aan de slag.

MOB voert al jaren juridische strijd tegen de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt. De organisatie kaartte de vergunningsplicht van Schiphol en de regionale luchthavens jaren geleden zelf aan. In het verleden heerste het idee dat een afzonderlijke natuurvergunning niet nodig was, maar het kabinet erkende in 2020 dat dit wel degelijk vereist is. Een belangrijke reden is de uitstoot van stikstofoxiden door vliegtuigen. Stikstofoxiden vervuilen de lucht en kunnen een schadelijke invloed hebben op de natuur.

Onder de vergunning zijn tijdelijk een half miljoen vliegbewegingen mogelijk. Dat aantal gaat dan later omlaag naar 440.000. Volgens MOB zijn dat er nog steeds veel te veel. De organisatie vindt op basis van “historische rechten” dat op de nationale luchthaven hooguit 275.000 starts en landingen toegestaan moeten zijn. Volgens Vollenbroek kan dat het beste worden geregeld door minder in te zetten op reizigers die Schiphol alleen gebruiken om over te stappen. “Als je die kwijt bent, dan ben je een heel eind. Dan kun je ook af van de nachtvluchten.”

Als problematisch punt noemt Vollenbroek ook de uitruil van stikstofruimte. Om de vergunning mogelijk te maken heeft Schiphol bijvoorbeeld een aantal boerenbedrijven uitgekocht. “Boeren uitkopen is primair een maatregel om de stikstofbelasting op de natuur te verlagen, die ruimte kun je volgens ons niet zomaar gebruiken. Ook dat gaan we aanvechten”, zegt de MOB-voorzitter. Hij vindt het sowieso vreemd om stikstofoxiden van de luchtvaart uit te ruilen tegen ammoniakuitstoot van de landbouw. Het zijn weliswaar allebei stikstofverbindingen, maar ze hebben verschillende eigenschappen. “De depositie is anders, net als het gedrag van de stoffen in de grond. Ze hebben een ander effect op de natuur.”