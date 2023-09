Nationaal Holocaustmuseum gaat op 11 maart 2024 open

Het Nationaal Holocaustmuseum opent op 11 maart 2024 de deuren voor publiek. Dat heeft algemeen directeur Emile Schrijver bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met ongeveer veertig Nederlandse overlevenden en getuigen van de Holocaust. Ook de Hollandsche Schouwburg gaat op die datum weer open.

Het museum vertelt de geschiedenis van de Joden in Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. “Historische feiten, persoonlijke geschiedenissen en objecten uit binnen- en buitenland tonen de gevolgen voor de levens van individuele vervolgden”, aldus het museum. “Wij zijn er trots op dat we deze belangrijke nationale geschiedenis nu definitief in al zijn complexiteit een plek mogen geven in ons collectieve geheugen”, zegt directeur Schrijver.

Begin 2020 sloot het tijdelijke museum aan de Plantage Middenlaan, bestaande uit de Hollandsche Schouwburg en de voormalige Hervormde Kweekschool, voor een verbouwing die twee jaar moest duren. Dat dit langer heeft geduurd, komt onder meer door de coronatijd. Het team van inhoudelijke experts kon lange tijd niet reizen om objecten voor de collectie te selecteren.

Op 10 maart is er een speciale uitzending van de NOS over de opening van het museum te zien op tv.