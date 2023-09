Nederland: jongeren in Europese klimaatzaak zijn niet ontvankelijk

Nederland heeft woensdag – net als andere landen – betoogd dat jongeren in de grote klimaatzaak tegen 32 landen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet ontvankelijk verklaard moeten worden. Dat is omdat de groep Portugese jongeren die de zaak heeft aangespannen zich niet binnen de Nederlandse jurisdictie bevindt, zo luidt het pleidooi. Bovendien heeft de groep in Portugal niet alle “nationale rechtsmiddelen” ingezet.

De eisers willen dat de 32 landen, waaronder alle EU-lidstaten, terechtstaan omdat ze te weinig doen tegen klimaatverandering. Ze hopen overheden te dwingen tot meer actie, zodat de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 worden gehaald. In dat akkoord spraken wereldleiders af dat de temperatuurstijging ruim onder de 2 graden moet blijven – en bij voorkeur onder de 1,5 graden.

In het pleidooi wijst de Nederlandse afvaardiging erop dat deze eis lijkt op die in de Urgenda-zaak die een aantal jaar geleden in ons land diende. De Hoge Raad oordeelde hier eind 2019 al dat het beperken van klimaatverandering een mensenrechtenkwestie is. De Nederlandse overheid moest daarom in 2020 al zorgen voor een daling van de uitstoot van broeikasgassen met een kwart.

“Dit toont zonder enige twijfel de effectiviteit aan van de beschikbare binnenlandse rechtsmiddelen in Nederland”, aldus het pleidooi. De Portugese jongeren hebben dit pad nog niet bewandeld in hun eigen land. Mede daarom moet hun eis niet ontvankelijk worden verklaard, betoogt de advocaat.

Rechters van het EHRM hebben de zaak vanwege het grote belang én de haast die erbij geboden is vorig jaar direct doorverwezen naar de zogeheten Grote Kamer met zeventien rechters. Dat gebeurt zelden. Normaal kan het jaren duren voordat het mensenrechtenhof een zaak behandelt en kan dat pas als alle opties bij de nationale rechter zijn uitgeput.

Een uitspraak wordt pas volgend jaar verwacht. Nederland was een van de landen die zelf het woord nemen in de rechtszaal in Straatsburg.