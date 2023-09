Nederlandse film Sweet Dreams dingt mee naar European Film Awards

De Nederlandse film Sweet Dreams van regisseur Ena Sendijarević is geselecteerd voor de European Film Awards. Dat maakte de EFA woensdag bekend. De film maakt dus kans op prijzen bij de uitreiking in december, inclusief de prijs voor beste Europese film van het jaar. De nominaties worden binnenkort bekendgemaakt.

Sweet Dreams is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars. Renée Soutendijk won op het Festival van Locarno de prijs voor beste acteur en in Toronto, waar de film ook draaide, kreeg Sweet Dreams lovende recensies. Het drama kreeg eerder deze week acht nominaties voor de uitreiking van de Gouden Kalveren.

De film gaat over de Nederlandse suikerfabrikant Jan (Hans Dagelet) die in de nadagen van het koloniale tijdperk op een afgelegen Indonesisch eiland plots dood neervalt. Als zijn familie uit Nederland overvliegt om het familiebedrijf over te nemen, blijkt Jans concubine Siti een sleutelrol in zijn testament te vervullen. Naast Soutendijk spelen Lisa Zweerman en Florian Myjer belangrijke rollen.

Sweet Dreams draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. De uitreiking van de European Film Awards is op 9 december in Berlijn.