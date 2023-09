Nieuwe Haagse coalitie maandag gepresenteerd

Het nieuwe college in Den Haag wordt komende maandag gepresenteerd. Informateur Arie Slob bevestigt woensdag dat D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK een akkoord hebben bereikt. Dat was dinsdagavond al naar buiten gekomen.

Bij de presentatie van het college maandag wordt bekend wat de plannen van de zes partijen voor de komende jaren zijn. De wethouders van D66, GroenLinks, PvdA en CDA blijven vermoedelijk aan. Wie de wethouders worden voor de Partij voor de Dieren en DENK, wordt maandag bekend.

De Haagse D66 noemt het akkoord goed nieuws. “De stad heeft weer een stabiele meerderheidscoalitie van partijen die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen”, zegt partijleider, wethouder en locoburgemeester Robert van Asten. De Partij voor de Dieren zegt: “In een coalitie met D66, GroenLinks, PvdA, CDA en DENK kunnen wij onze diepgroene idealen gaan verwezenlijken.”

De zes partijen begonnen de onderhandelingen eind augustus, nadat andere mogelijke coalities waren afgevallen. Ze vormden volgens Slob de “uiteindelijk laatst overgebleven meerderheidsvariant”, nadat alle andere mogelijke combinaties onmogelijk waren gebleken. Samen hebben ze 24 van de 45 zetels in de Haagse raad, een nipte meerderheid. Den Haag krijgt nu het vierde college in vijf jaar tijd.

De vorige Haagse coalitie bestond uit D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. Dat college kwam eind juni ten val toen de collegepartijen het niet eens werden over de omgang met Hart voor Den Haag. Dat is de grootste partij in de gemeenteraad. Oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui werden eerder dit jaar door de rechtbank vrijgesproken in de corruptiezaak die tegen hen liep en wilden met hun partij terug het college in. D66, CDA en VVD waren bereid om daar met De Mos over te praten, maar GroenLinks en PvdA zagen dat absoluut niet zitten.

De Mos is woedend dat hij weer in de oppositie komt. “De mond vol van samen, van het tegengaan van polarisatie en het verbeteren van omgangsvormen. De werkelijkheid: de loopgraven #raad070 dieper maken door de verkiezingsuitslag en de volledige vrijspraak volledig te negeren”, schrijft hij op X, voorheen Twitter.

Den Haag wordt de derde stad waar DENK deel uitmaakt van een college. De partij bestuurt ook mee in Rotterdam en Schiedam. De Partij voor de Dieren zit al in de coalities van de gemeenten Almere, Groningen, Arnhem, Amersfoort en Heerlen.