OM wil vrouw uit Arnhem vervolgen in zaak Bas Muijs

Het Openbaar Ministerie heeft het voornemen om een vrouw uit Arnhem te vervolgen in de mishandelingszaak van Bas Muijs. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving hierover in de Gelderlander. Die krant schrijft dat de vrouw de acteur naar Arnhem heeft laten lokken omdat ze boos zou zijn over “slechte seks” die ze lang geleden heeft gehad met Muijs.

Een dagvaarding is nog niet uitgereikt, zegt het OM. Haar advocaat wilde niet reageren, schrijft de Gelderlander, waarbij hij wijst op het mediation-traject dat gevolgd zou worden.

Muijs is op 12 maart onder valse voorwendselen naar Arnhem gelokt, vertelde zijn advocaat Petra Breukink deze week aan RTL Boulevard. De acteur zou op een adres een terminaal zieke fan ontmoeten, maar werd in plaats daarvan door iemand mishandeld. Dat zou de huidige vriend van de vrouw uit Arnhem zijn, schrijft de Gelderlander. Hij is momenteel hoofdverdachte in deze zaak. De vrouw wordt gezien als medeverdachte. Zij zou in de woning aanwezig zijn geweest toen Muijs werd vastgehouden en mishandeld.

De acteur zou, zo berichtte het AD eerder, zijn beschoten met een spijkerpistool. Ook zijn keel zou zijn dichtgeknepen. Er werd geĆ«ist dat Muijs een video zou opnemen waarin hij zei zijn ex-vriendin te hebben verkracht. Vervolgens werd gedreigd de video op sociale media te plaatsen als Muijs geen tienduizenden euro’s zou betalen. Volgens zijn advocaat zou Muijs een van de verdachten ervan hebben overtuigd hem na de mishandeling vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis te brengen.