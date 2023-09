Omliggende gemeenten: uitzoeken hoe groot schade door Chemours is

Een “echte opsteker”, zo noemt wethouder Tanja de Jonge van Dordrecht de uitspraak van de rechtbank in de zaak die vier gemeenten tegen Chemours en voorloper DuPont hebben aangespannen. De rechter oordeelde in een tussenvonnis dat het chemische bedrijf uit Dordrecht in ieder geval aansprakelijk is voor de schade die door PFAS-uitstoot ontstond tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998.

Hoe groot die schade in financieel opzicht is, kon De Jonge kort na de uitspraak niet zeggen. “Voor ons ligt de focus op de aansprakelijkheid. Vandaag is uitgesproken dat de schade die er is, bij het bedrijf neergelegd kan worden. Als deze zaak is afgehandeld, gaan we ons bezighouden met vraagstukken over hoe we in kaart kunnen brengen hoe groot de schade is.”

De rechtbank in Rotterdam gaat zich nog buigen over de vraag of Chemours ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade die tussen 1998 en 2012 is ontstaan. Voor de periode daarna, toen het bedrijf de voor de gezondheid schadelijke stof PFOA had ingewisseld voor GenX, geldt dat volgens de rechter in ieder geval niet. Naar verwachting komt het eindvonnis volgend jaar.

Bij de wethouders van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden overheerste woensdag blijdschap en volgens De Jonge zelfs een gevoel van trots. “Dit is een unieke rechtszaak, van een overheid tegen een groot bedrijf. We zijn trots dat we dit hebben gedaan en dat er nu een belangrijke uitspraak ligt in dit dossier. Chemours heeft nu de verantwoordelijkheid gekregen om op te ruimen wat op de gronden van onze gemeenten terecht is gekomen. Deze uitspraak legt ook een fundament voor de inwoners van onze gemeenten om eveneens de schade te gaan verhalen die zij hebben geleden.”

De fabriek van Chemours – voorheen bekend als DuPont – staat sinds 1959 in Dordrecht. Jarenlang stootte de fabriek grote hoeveelheden schadelijke stoffen uit. Volgens de rechter hield het bedrijf zich weliswaar aan de afgegeven vergunningen, maar verzweeg het de risico’s van de uitgestoten stoffen toen daar in de jaren 80 steeds meer over bekend werd. Volgens de rechter is daarom sprake van “onrechtmatige” uitstoot.

“Hopelijk helpt deze uitspraak om Chemours verantwoordelijkheid te laten nemen”, zei wethouder Arjan Kosten van Papendrecht. “Zodat ze actie ondernemen en de boel opruimen of saneren. Pas dan is Chemours wat ons betreft een ‘goede buur”” zo doelde Kosten op iets wat de directie van Chemours vaak zegt.