Ook aanmeldcentra asielzoekers worden via spreidingswet verdeeld

Niet alleen reguliere opvangplekken voor asielzoekers worden via de spreidingswet evenredig over het land verdeeld, maar ook aanmeldcentra. Dat bevestigde staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) in het Kamerdebat over zijn wetsvoorstel.

Dat was voor onder anderen PvdA-Kamerlid Kata Piri, die ook namens GroenLinks het debat voerde, een – aangename – verrassing. In acht jaar tijd is het door opeenvolgende kabinetten niet gelukt om een tweede aanmeldcentra te openen, naast het centrum in het overbelaste Ter Apel, zei Piri.

Woensdag meldde Van der Burg aan de Kamer dat er momenteel geen enkel gesprek met een gemeente gaande is voor een tweede aanmeldcentrum. Hij heeft nog geen enkele gemeente bereid gevonden om een aanmeldcentrum te openen. Alle asielzoekers die Nederland binnenkomen, moeten zich bij dat ene aanmeldcentrum laten registreren.

Piri diende op de tweede dag van het debat een motie in, waarin het demissionaire kabinet wordt opgedragen expliciet in de spreidingswet vast te leggen dat volwaardige aanmeldcentra eerlijk over Nederland worden verspreid en op welke manier het kabinet dit gaat regelen. Die motie wordt in ieder geval gesteund door D66, ChristenUnie, de SP en Volt.

De Kamer stemt pas mogelijk pas op 10 oktober over de spreidingswet. Dat geldt ook voor de 32 moties die woensdag werden ingediend. Die splitsing gebeurt op verzoek van BBB.

Er zijn tijdens het ‘mini-marathondebat’ van de afgelopen twee dagen veel amendementen ingediend, waaronder een paar die leiden tot forse aanpassingen van het wetsvoorstel. Als die worden aangenomen, is sprake van een “verbouwing” van de wet, zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in een steunverklaring voor het verzoek. Een meerderheid van de Kamer wil tijd hebben om de balans op te maken voordat er over de politiek gevoelige wet wordt gestemd.

De spreidingswet moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland. Als gemeenten geen of te weinig asielzoekers willen opvangen, kunnen zij daartoe worden gedwongen.