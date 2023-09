Verdachte uitbuiting: ik ben geen slavendrijver

Een 53-jarige vrouw uit Kamerik die wordt verdacht van jarenlange uitbuiting van een andere vrouw, ontkent deze aantijgingen in alle toonaarden. Volgens haar advocaat is er allesbehalve sprake van uitbuiting, mensenhandel of geweld, integendeel zelfs. “Hier zit geen slavendrijver voor u”, zei Marian van D. woensdag in de rechtbank in Den Bosch, tijdens de eerste voorbereidende zitting in de strafzaak.

“Er was sprake van een moeder-dochterrelatie tussen de twee”, zei advocaat Nico Meijering. “Ze heeft het vermeende slachtoffer opgevangen, ze wilde haar niet in de steek laten toen ze nergens anders heen kon.”

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van D. tussen 2011 en dit jaar een kwetsbare vrouw uitgebuit. Het slachtoffer zou onder erbarmelijke omstandigheden in een chalet op de stoeterij in Kamerik hebben gewoond. “Mensonwaardig”, noemde de officier van justitie haar leefomstandigheden. “Daar lusten de honden geen brood van.” Het slachtoffer zou daar hebben moeten werken zonder daarvoor betaald te worden. Het zou om een bedrag van bijna vier ton gaan.

“We hebben het over een kwetsbare vrouw die continu wordt gemanipuleerd, gedenigreerd en klein wordt gehouden als zij de werkzaamheden niet doet zoals het de verdachte blieft”, aldus de officier. Als het slachtoffer zou klagen, zou ze “een scheldkanonnade” over haar heen krijgen en zelfs klappen ontvangen.

Eind juni vielen ruim veertig mensen van de politie, arbeidsinspectie, hulpverlening en gemeente binnen op het terrein in Kamerik. Naar verluidt waren meldingen van de buren en een voormalig medewerker aanleiding voor de inval.

Volgens Van D.’s advocaat gaat het om buren waar al jaren ruzie mee is en een boze ex-medewerker. “Als we naar de verklaringen van het vermeende slachtoffer kijken, dan blijkt daar geen enkele dwang uit. Ze kon gaan en staan waar ze wilde, niemand dwong haar daar te blijven.”

Van D. zit sinds haar arrestatie eind juni vast. Haar advocaat vroeg om haar vrij te laten. Maar de rechtbank ziet nog voldoende ernstige bezwaren om haar in de cel te houden. De volgende zitting is op 20 december, ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.