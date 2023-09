Aboutaleb na bezoek wijkcentrum: mensen hebben het niet meer

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft donderdagavond een bezoek gebracht aan een wijkcentrum bij het Heiman Dullaertplein, waar eerder op donderdag een 39-jarige vrouw werd doodgeschoten en haar 14-jarige dochter dodelijk werd verwond. Mensen die in hetzelfde blok wonen, kunnen donderdagavond niet terug naar huis. Zij worden opgevangen in hotels, zegt Aboutaleb.

De zichtbaar aangeslagen burgemeester van Rotterdam zegt dat hij er voor de omwonenden wil zijn. “Elkaar vasthouden, knuffels geven, elkaar troosten, water uitdelen, zakdoeken uitdelen. Dat is het”, zegt hij erover. Aboutaleb arriveerde kort nadat bekend was geworden dat het 14-jarige meisje aan haar verwondingen was overleden. “Haar beste vriendin zat daar. Dan breekt alles, dan ontploft zo’n bijeenkomst.”

Hoeveel mensen donderdagavond niet terug naar huis kunnen, weet Aboutaleb niet precies. “De gezinnen zijn afkomstig uit woningen die de politie nog moet onderzoeken. Hun woning is nu plaats delict.” De buurtbewoners zijn overstuur, zegt hij. “Het gaat slecht met de mensen, ze hebben het niet meer.”

Volgens de burgemeester waren tijdens het schietincident medewerkers van een waterleidingbedrijf bezig in het woningblok. “Zij hebben eerste hulp geboden”, zegt hij. “En zij hebben werkelijk scènes gezien die je alleen maar in films wil zien.”

De Rotterdamse burgemeester kan nog niets zeggen over de toedracht van de schietpartijen in Rotterdam, waarbij behalve de vrouw en haar dochter ook een 43-jarige docent van het Erasmus MC om het leven kwam. Ook over de verdachte kan hij niets kwijt. “Het is lastig om daar een peil op te trekken”, aldus Aboutaleb. Ook is volgens hem nog onduidelijk of de 32-jarige verdachte, die ook aan het Heiman Dullaertplein woont, bijvoorbeeld voor overlast zorgde of mentale problemen had. “Dat is allemaal nog niet met zekerheid te zeggen, daarom hechten we eraan om niet te speculeren.”