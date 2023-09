Afscheidstournee Youp van ’t Hek volledig uitverkocht

De afscheidstournee van Youp van ’t Hek is volledig uitverkocht. Dat heeft zijn impresariaat Hekwerk gemeld. Van ’t Hek speelt zijn laatste tournee al vanaf oktober 2021. De allerlaatste voorstelling van De Laatste Ronde!, zoals zijn afscheidsvoorstelling heet, is op 25 mei 2024 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Van ’t Hek doet tijdens deze tour alle theaters aan waar hij in zijn lange carrière gestaan heeft. In De Laatste Ronde! kijkt de 69-jarige cabaretier terug op zijn leven.

Hij begon zijn loopbaan met het gezelschap Cabaret Nar, waarmee hij tussen 1973 en 1983 een aantal shows maakte. Daarna volgde een succesvolle solocarrière. Van ’t Hek maakte inmiddels 28 theaterprogramma’s, waaronder tien oudejaarsconferences.