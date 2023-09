Bedrijfsuitjes in Amsterdam: Ontdek de hoofdstad op een unieke manier

De levendige hoofdstad van Nederland, Amsterdam, biedt niet alleen een rijke geschiedenis en betoverende architectuur, maar ook een schat aan verborgen schatten, die wachten om ontdekt te worden. Wat is een betere manier om deze stad te verkennen dan met je collega’s tijdens een bedrijfsuitje Amsterdam, dat zowel vermakelijk als teamversterkend is? We willen drie bijzondere bedrijfsuitjes uitlichten die niet alleen de schoonheid van Mokum onthullen, maar ook teambuilding en plezier combineren.

ONTDEK AMSTERDAMSE GEHEIMEN TIJDENS DIT TEAMUITJE

Waarom dit bedrijfsuitje?

Bij het teambuilding uitje “Geheimen van Amsterdam” gaan jij en je team op ontdekkingsreis door de stad, op zoek naar verborgen parels en onbekende schatten. Amsterdamse kerken, schilderachtige pleintjes en de favoriete plekjes van de lokale bevolking wachten om ontdekt te worden. Dit teamuitje biedt een geweldige gelegenheid om samen te werken, terwijl je leuke nieuwe weetjes en plekken van de stad ontdekt.

Wat kun je verwachten?

Op een karakteristieke Amsterdamse locatie begint dit avontuur. Na een korte introductie word je in teams verdeeld, gewapend met een tablet en de benodigde spelmaterialen. Je gaat op zoek naar de geheimen van Amsterdam, beantwoordt intrigerende vragen en voltooit uitdagende opdrachten om van het ene geheim naar het andere te komen. Tijdens dit bedrijfsuitje maak je niet alleen kennis met de prachtige stad, maar ook met je collega’s. Samenwerken is essentieel om te winnen. Na 2,5 uur ontdekken van geheimen, komen alle teams weer bij elkaar en wordt het winnende team bekroond. Geniet van een afsluitende prijsuitreiking onder het genot van een drankje. Dit uitje is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Het is uit te breiden met een heerlijke lunch of een smakelijk 3-gangen diner.

WALKING DINNER DOOR AMSTERDAM MET STADSGIDS

Waarom dit bedrijfsuitje in Amsterdam?

Combineer een klassieke stadswandeling door Amsterdam, begeleid door een professionele stadsgids, met een heerlijk culinair diner in twee verschillende restaurants. Dit is de perfecte manier om teambuilding te bevorderen terwijl je geniet van de culturele en culinaire rijkdom van de stad.

Wat kun je verwachten?

Je begint met een voorgerecht in het eerste restaurant. Een professionele stadsgids stelt zich aan het eind van het voorgerecht aan de groep en neemt iedereen mee op een wandeling door het historische centrum van Amsterdam, waarbij je unieke plekjes ontdekt en boeiende verhalen over de stad hoort. Na de wandeling keer je terug naar het eerste restaurant voor het gezamenlijk hoofdgerecht. Laat het allemaal goed smaken om daarna opnieuw met de stadsgids te starten met deel twee van de wandeling door de stad. Genoeg te zien en te vertellen en iedereen wordt keurig afgezet bij het tweede en laatste restaurant voor het lekker dessert. Aan het einde van de avond neem je niet alleen nieuwe indrukken en ervaringen mee naar huis, maar heb je ook de kans gehad om met collega’s te praten die je misschien niet zo goed kende.

GENIET VAN CULTUREEL AMSTERDAM

Waarom dit bedrijfsuitje?

Dit bedrijfsuitje in Amsterdam biedt een unieke combinatie van culturele verkenning en avontuur. Bezoek een van de beroemde Amsterdamse musea, zoals het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum en dompel jezelf onder in kunst en geschiedenis. Daarna staat een spannend stadsspel op het programma, dat perfect past bij de culturele ervaring van de stad.

Wat kun je verwachten?

Je wordt verwelkomd in de buurt van het gekozen museum, waar een entertainer je meeneemt naar een gezellige horecalocatie voor een korte introductie. Vervolgens verken je het museum met een deskundige gids die je rondleidt en alles vertelt over de kunstwerken en de geschiedenis. Na het museumbezoek is het tijd voor een lunch, waar je de kans krijgt om indrukken te delen. Daarna begint het spannende stadsspel, “Geheimen van Amsterdam,” waarbij teams met tablets en spelmaterialen op zoek gaan naar de verborgen schatten van de stad. Samenwerking en creativiteit zijn essentieel om te winnen. Dit arrangement kan worden uitgebreid met een diner of dinerspel, helemaal afgestemd op de behoeften van jou en je collega’s.

Kortom, of je nu de geheimen ontrafelt tijdens het “Geheimen van Amsterdam” teamuitje, geniet van een Walking Dinner door de stad met een stadsgids, of cultureel verkent met een museumbezoek en stadsspel, een bedrijfsuitje in Amsterdam biedt niet alleen een unieke manier om de stad te ontdekken, maar versterkt ook de band tussen jou en je collega’s en zorgt voor onvergetelijke herinneringen en plezierige teamervaringen. Jouw gekozen bedrijfsuitje kan op maat worden aangepast aan jullie speciale wensen. De hoofdstad wacht op jullie avontuur, dus grijp deze kans om de stad op een bijzondere manier te ervaren met je collega’s.