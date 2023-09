Blokkeerders A12 hebben weer vrij baan en lopen tunnelbak in

Ruim honderd aanhangers van Extinction Rebellion zijn donderdag weer de tunnelbak van de A12 in Den Haag ingelopen. Net als woensdag blokkeren ze daar de snelweg, ter hoogte van de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken. Een enkele agent kijkt toe, maar verder doet de politie niets, ziet een ANP-verslaggever. Verkeersregelaars houden het verkeer tegen aan het begin van de weg.

Bij de blokkade van woensdag waren ook nauwelijks agenten. Zij waren ingezet bij de wedstrijd Ajax – Feyenoord. Volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen is “het einde bereikt” van wat de politie aankan.

Enkele tientallen medestanders stonden woensdag bij de reling boven de tunnelbak om de verkeersblokkeerders aan te moedigen. Dat kan nu niet, de gemeente heeft hekken met zwarte schermen neergezet om de snelweg aan het zicht te onttrekken. Het is de twintigste achtereenvolgende dag waarop de A12 is geblokkeerd. Bij de eerste achttien dagen hield de politie de demonstranten tegen bij het Malieveld, voordat ze de tunnelbak in konden lopen.

Extinction Rebellion is van plan de acties vol te houden totdat de politiek heeft besloten zogenoemde fossiele subsidies af te schaffen. Daaronder verstaan de actievoerders alle regelingen waarmee de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordeelt. Volgens het kabinet zijn alle belastingkortingen, accijnsvrijstellingen en andere regelingen samen goed voor een bedrag van 39,7 miljard tot 46,4 miljard euro per jaar.