Brand in Erasmus MC onder controle

De brand die donderdagmiddag was gesticht in het Erasmus MC door de dader van het schietincident daar, is onder controle. De politie zoekt nog uit of de schutter meer slachtoffers heeft gemaakt tijdens zijn tocht door het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt dat het ziekenhuis gewoon in bedrijf is wat betreft de patiënten die daar liggen. Operaties die bezig waren, zijn voor zover bekend gewoon doorgegaan, meldt de zegsman. Wel heeft het Erasmus MC patiënten die nog behandeld moesten worden opgeroepen om niet naar het ziekenhuis te komen.

Of het gebouw waar het schietincident en de brand plaatsvonden helemaal leeg is, is niet bekend. Mensen die behoefte hebben aan opvang kunnen terecht bij De Machinist aan de Willem Buytewechstraat, dicht bij het Erasmus MC.

Door het schietincident in het ziekenhuis raakte in elk geval een persoon zwaargewond. Bij een ander schietincident aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam raakten twee mensen zwaargewond. De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide incidenten.