Campagne organisaties: haal abortus uit Wetboek van Strafrecht

Enkele maatschappelijke organisaties beginnen een nieuwe campagne om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Die is donderdag gelanceerd. Aan de actie doen onder meer het Humanistisch Verbond, Bureau Clara Wichmann, kenniscentrum Rutgers en Women on Waves mee.

De initiatiefnemers willen dat abortus wordt erkend als een normale vorm van zorg. In een verklaring zegt voormalig PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, die bij de campagne betrokken is: “Het gaat niet om een misdaad, maar om zorg. De huidige wetgeving maakt abortuszorg onnodig ingewikkeld en zit verbeteringen in de weg. Bovendien draagt de strafwet bij aan schaamte en taboe.”

Ineke van der Vlugt, die zich voor Rutgers bezighoudt met abortus, noemt abortus “een vorm van medisch noodzakelijke zorg voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Abortus in het Wetboek van Strafrecht past niet in een samenleving waar zorg goed georganiseerd is via andere wet- en regelgeving, standaarden en richtlijnen.”

Het Humanistisch Verbond hield eerder een burgerinitiatief om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Dat initiatief werd door bijna 94.000 mensen ondertekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde echter tegen het plan.

In artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht staat dat mensen die een vrouw een behandeling geven om de zwangerschap af te breken, tot 4,5 jaar gevangenisstraf of een boete tot 22.500 euro kunnen krijgen. Die regel geldt niet voor artsen in ziekenhuizen of erkende abortusklinieken. In de Wet afbreking zwangerschap staat dat een abortus tot de 24e week van de zwangerschap is toegestaan. Vroeger was er ook een verplichte bedenktijd van vijf dagen voordat de abortus mocht worden uitgevoerd, maar die regel is dit jaar vervallen.