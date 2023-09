Dit jaar 2500 migranten omgekomen of vermist op Middellandse Zee

Dit jaar zijn meer dan 2500 migranten omgekomen of vermist geraakt op de Middellandse Zee, meldt de vluchtelingencommissaris van de Verenigde Naties. Dat is een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen het om 1680 personen ging.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), verbonden aan de VN, houdt sinds 2014 gegevens bij over mensen die tijdens hun migratie omkomen of verdwijnen. Het aantal ligt nu op bijna 59.000, maar de organisatie denkt dat het in werkelijkheid om veel meer mensen gaat. De dodelijkste migratieroute ter wereld is de zogeheten centrale route over de Middellandse Zee, waarbij migranten vanuit Noord-Afrika of Turkije naar Italië reizen.