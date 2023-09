Doden door schietincidenten Rotterdam, aantal onbekend

Door de schietincidenten donderdag in Rotterdam zijn enkele doden gevallen. De politie zegt dat er “dodelijke slachtoffers” zijn, maar noemt geen precies aantal.

De politie geeft aan eerst familie en nabestaanden te willen informeren. “Later zullen we verdere toelichting geven.”

Een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van schieten en brandstichting in een woning aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven. “Daar heeft hij twee slachtoffers gemaakt”, aldus de politie. Daarna zou hij iemand hebben neergeschoten in een leslokaal van het Erasmus MC aan de Rochussenstraat. Vervolgens zou hij het ziekenhuis in zijn gelopen en daar brand hebben gesticht. Volgens de politie was het een grote brand.

Tijdens de tocht van het bijgebouw naar het hoofdgebouw van het Erasmus MC, binnendoor of buitenom, of op de vluchtroute daarna, zijn volgens de politie misschien nog meer slachtoffers gevallen.

Het is niet bekend waar de doden zijn gevallen.

De schutter werd overmeesterd bij het helikopterplatform aan de zuidkant van het ziekenhuis. In de buurt van de man is een vuurwapen gevonden.