Erasmus MC vrijgegeven na schietpartij Rotterdam

Het Erasmus MC is donderdagavond vrijgegeven na de schietpartijen in Rotterdam, dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Door de ontruiming zijn verschillende delen van het Erasmus MC donderdag niet toegankelijk geweest voor bezoekers, maar die kunnen inmiddels weer op bezoek komen bij opgenomen patiënten.

Een woordvoerster kan niet veel zeggen nog over de incidenten, maar spreekt van een “gitzwarte dag”. Patiënten hebben niet veel hinder ondervonden van de gebeurtenissen, zo stelt ze. Vooral studenten waren geschokt, “het gebeurde in de lesomgeving”. De brand die was gesticht in het gebouw heeft voornamelijk geleid tot waterschade, zo zegt ze.

Op de website van het Erasmus MC staat een korte verklaring: “In het Erasmus MC hebben vandaag incidenten plaatsgevonden, waarbij onder meer is geschoten. Daardoor zijn verschillende gebouwdelen ontruimd geweest en waren wij niet toegankelijk voor bezoekers. De politie heeft vrijwel alle gebouwen weer vrij gegeven.”

Het Erasmus MC stelt dat het ziekenhuis vrijdag open is voor patiëntenzorg. “Alle geplande afspraken gaan door.”