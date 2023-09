Extra NOS Journaal over schietincidenten Rotterdam

Op NPO 1 is donderdagavond een extra NOS Journaal te zien over de schietincidenten in Rotterdam. Dat laat een woordvoerder van de NOS desgevraagd weten aan het ANP. Het extra NOS Journaal duurt acht minuten en is te zien om 18.55 uur, direct na het NOS Sportjournaal.

Donderdagmiddag heeft de politie een 32-jarige man aangehouden in verband met twee schietincidenten in Rotterdam. Daarbij zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen.

Een van de twee schietpartijen vond plaats in een leslokaal van het Erasmus MC. Het andere incident gebeurde in een woning in Rotterdam-West. De 32-jarige verdachte die is aangehouden komt uit Rotterdam.