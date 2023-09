Groninger Gasberaad hoopt dat sluiten gaskraan zekerheid biedt

Volgens het Groninger Gasberaad leidt het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen niet tot grote veranderingen. Jan Wigboldus, voorzitter van de belangenorganisatie, noemt het vooral een”administratieve kwestie”. Wel is hij blij dat het kabinet het besluit vorige week definitief heeft genomen. Hij hoopt dat het stoppen van de gaswinning mensen in de provincie Groningen zekerheid biedt over hun toekomst.

Volgens de voorzitter hebben veel mensen in de regio gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning. “Veel mensen zijn er ziek van. Die groep is nog altijd veel en veel en veel te groot, ik hoop dat dat nu beter wordt.” Wigboldus hoopt dat het besluit van het kabinet deze groep houvast biedt en ze zekerheid geeft dat ze betere tijden tegemoetgaan.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) maakte vorige week bekend dat de gaskraan zondag dichtgaat. Met de ontmanteling van de productielocaties wordt nog een jaar gewacht, zodat bij een uitzonderlijk koude winter de leveringszekerheid gewaarborgd is.

Over dat laatste is de Groninger Bodem Beweging (GBB), die opkomt voor de belangen van bewoners, niet te spreken. Ze reageerde teleurgesteld dat de gasputten nog een jaar open blijven voor gebruik en vindt het dan ook “nog geen tijd voor een feestje”. “De gaswinning naar nul is een stap in de goede richting, maar alle elf gasputten blijven nog een heel jaar open voor gebruik. Ofwel; het (nieuwe) kabinet kan tussentijds de beslissing nemen om weer gas in Groningen te gaan winnen.” De beweging gaat hier vrijdag verder op in tijdens een persconferentie in Appingedam.