Growth hacking populair voor grote én kleine bedrijven

Wat hebben succesvolle organisaties zoals Bol.com, Amazon en Google met elkaar gemeen? Ze werken datagedreven. Er worden in deze bedrijven geen beslissingen genomen op onderbuikgevoel. Deze organisaties baseren hun keuzes en doelstellingen uitsluitend op basis van data. Maar wat houdt datagedreven werken eigenlijk in?

Het grote voordeel in datagedreven werken zit ‘m vooral in het beter kunnen onderbouwen van beslissingen of deze beter methodisch te kunnen verbeteren. Datagedreven werken wordt ook wel growth hacking genoemd en wil niet anders zeggen dan dat je data-inzichten gebruikt om uiteindelijk goede beslissingen te kunnen maken.

Als definitie zou je kunnen stellen dat growth hacking ‘het laten groeien van bedrijven door middel van innovatieve en bewezen experimenten op basis van data’ is. Denk aan de eerdergenoemde realisatie van meer persoonsgerichte zorg, maar ook de verbetering van reclamecampagnes of berichtgeving op sociale media. Growth hacking kan dus goed ingezet worden om marketing te verbeteren.

Marketing

Over het inzetten van datagedreven werken om marketing te verbeteren kan sprintsandsneakers.com meepraten. Door het inzetten van slimme en creatieve experimenten meten zij op welke manier de marketing de meest effectieve uitkomst kan hebben. Uiteraard met het gebruik van datameting en technologie. Het gaat in deze ook om snelheid. Snel ontdekken welke manieren van marketing voeren effectief zijn, is immers belangrijk om te kunnen blijven concurreren in deze tijd.

Ondanks een snelle werkwijze wordt wel degelijk gelet op een langetermijnstrategie. Deze wordt aan de hand van de verzamelde data opgezet én kan worden uitgevoerd. Dit is mogelijk omdat met de inzet van sprints (snelle, slimme en creatieve experimenten) kan worden bekeken wat een maximale impact heeft. Doelstellingen en acties kunnen dan goed gereduceerd worden tot kleinere doelen en acties, zodat elke dag effectief gewerkt kan worden aan de gestelde doelen waar een bedrijf naar streeft.

Voordelen van growth hacking

Zoals eerder genoemd is een groot voordeel dat men besluitvorming beter kan onderbouwen, aangezien de data heeft laten zien wat wel en niet werkt. Ook het verbeteren van bestaand beleid kan op die manier methodisch worden verbeterd. Bovendien richten online marketeers zich vaak op al lopende marketingprojecten, terwijl iemand die gebruik maakt van growth hacking juist opzoek gaat naar nieuwe doorgroeimogelijkheden.

Daarnaast zetten growth hackers een extra stap en zullen zij van begin tot eind verbonden zijn aan het marketingtraject, ook na het promoten en marketen. Het grootste voordeel zijn echter de kosten. Growth hacking is relatief goedkoop en daarmee beschikbaar voor zowel startups als gigantische bedrijven. Deze kosten kunnen laag blijven door de manier waarop Growth hacking wordt ingezet: snel en effectief. Er gaat dus geen geld naar onnodige campagnes of marketing die zichzelf niet terugbetaald.