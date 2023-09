Herdenking Reiky de Valk op Amstelveld, ook online te volgen

Voor de overleden acteur Reiky de Valk wordt zaterdag vanaf 11.00 uur op het Amstelveld in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden. Op het plein in het centrum zal een groot scherm worden opgezet waar de bijeenkomst in De Duif, aan de overkant van de Prinsengracht, wordt geprojecteerd. De herdenking zal ook online via een livestream te volgen zijn. Dat heeft zijn management donderdag namens de familie bekendgemaakt.

De link waar de bijeenkomst wordt gestreamd, wordt naar verwachting vanaf donderdagavond gedeeld op de Instagram-account van de overleden acteur. In De Duif zelf zijn alleen familie en naaste vrienden van de acteur welkom.

De Valk, bekend van onder meer de serie Dertigers en van zijn rol als Jamiro in Oogappels, overleed afgelopen weekend op 23-jarige leeftijd. Zijn familie maakte maandag bekend dat “Reiky ervoor heeft gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen”. De 23-jarige acteur had geen uitvaartverzekering. Met crowdfunding werd het afgelopen etmaal meer dan 60.000 euro ingezameld voor de herdenkingsbijeenkomst zaterdag.

De dood van De Valk heeft tot veel reacties onder jonge fans geleid. In totaal doneerden bijna 3000 mensen geld voor de herdenking. De familie durft niet in te schatten hoeveel mensen zaterdag naar het Amstelveld komen.