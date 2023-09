IKNL: ongeveer helft van Nederlanders krijgt diagnose kanker

Ongeveer de helft van alle Nederlanders zal ooit te horen krijgen dat ze kanker hebben. Dertig jaar geleden, rond 1990, overkwam dat nog een op de drie Nederlanders. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) concludeert in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat de kans om kanker te krijgen fors is toegenomen.

De stijging komt volgens het IKNL vooral doordat mensen ouder worden. Hoe langer iemand leeft, hoe groter de kans om tijdens het leven kanker te krijgen. Meer dan de 80 procent krijgt de diagnose kanker als ze boven de 60 jaar zijn. Een op de acht mannen krijgt de diagnose prostaatkanker, een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker.

Hoewel meer mensen de diagnose kanker krijgen, is het risico om aan de ziekte te overlijden niet toegenomen. Ongeveer een kwart van de Nederlanders overlijdt aan kanker, aldus het IKNL. De kans op overlijden door borstkanker is in de periode 2015 – 2019 gedaald tot 3,4 procent. De kans om aan prostaatkanker te overlijden ligt de laatste vijftien jaar op 4 procent.

Het IKNL wijst erop dat de druk op de zorg zal toenemen doordat “steeds meer mensen met of na een diagnose kanker leven”.