De ziekenhuisingang van het Erasmus MC aan de Rochussenstraat in Rotterdam is afgesloten, meldt een fotograaf van het ANP. De politie meldt dat in de omgeving van de Rochussenstraat en het Heiman Dullaertplein een schietpartij is geweest. Of de twee gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.