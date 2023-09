Justitie mag particuliere databanken gebruiken in twee cold cases

De rechtbank Limburg heeft het Openbaar Ministerie toestemming gegeven voor het gebruik van particuliere, genealogische DNA-databanken voor onderzoek in twee zogeheten cold cases. Het OM meldt donderdag dat het de methode samen met de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat inzetten in het onderzoek naar een woningoverval met dodelijke afloop in 2004 en in het onderzoek naar de identiteit van een in 2013 gevonden dode vrouw.

Eerder dit jaar kondigde justitie al aan deze opsporingsmethode te willen gebruiken, als uiterst middel om een doorbraak in vastgelopen opsporingsonderzoeken te forceren. Door vergelijking van het DNA-profiel van een onbekende dode of een onbekende verdachte met de DNA-profielen in een genealogische databank kunnen (verre) verwanten van deze onbekende persoon in beeld komen, aldus het OM. Dat kan leiden tot het achterhalen van de identiteit van het onbekende dode slachtoffer.

De twee databanken zijn in de Verenigde Staten. Omdat de voorouders van veel inwoners van de VS afkomstig zijn uit Europa, kan het zijn dat ook in Nederlandse strafzaken verre verwanten van onbekende verdachten of onbekende slachtoffers via de Amerikaanse databanken worden gevonden. De zaken waarin de rechter toestemming heeft verleend voor het onderzoek vallen onder een pilot. Mogelijk volgen er nog meer zaken.

Justitie en politie proberen te achterhalen wie de man is geweest die op 14 augustus 2004 een echtpaar in het Limburgse Berg en Terblijt in hun woning overviel. De tot dusver onbekend gebleven verdachte ging de slachtoffers te lijf met onder meer een zaag. De 68-jarige mannelijke bewoner overleed ter plaatse, zijn vrouw raakte in een coma waaruit zij later ontwaakte. De zaak werd bekend als de ‘Heuvelmoord’.

De tweede cold case gaat over een vrouw wier lichaam op 6 januari 2013 werd gevonden ter hoogte van de Pietersplas in Maastricht. Zij is vermoedelijk slachtoffer van een misdrijf, aldus het OM. Het is nog steeds niet duidelijk om wie het gaat, wat het strafrechtelijk onderzoek moeilijk maakt.

In de Verenigde Staten heeft de opsporingsmethode al geleid tot een doorbraak in zo’n 550 cold cases, aldus het OM. Ook in andere Europese landen zoals Zweden en Noorwegen zijn met de databanken moordzaken opgelost.