Kuipers leeft mee met slachtoffers schietpartij Erasmus MC

Zorgminister Ernst Kuipers spreekt van “zorgelijke berichten” over schietincidenten vlakbij en in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, zo is tot nu toe bekend. De demissionair bewindsman volgt “alle ontwikkelingen voor- en achter de schermen op de voet en leeft mee met slachtoffers en betrokkenen”, laat hij desgevraagd weten.

Inmiddels is een verdachte aangehouden. Hij zou eerst mensen hebben neergeschoten in een woning niet ver van het ziekenhuis. Daarna zou hij naar het Erasmus MC zijn gegaan waar hij in een leslokaal iemand zou hebben neergeschoten. Op beide locaties was ook brand gesticht.

Kuipers was voordat hij in 2021 aantrad als minister de hoogste baas van het Rotterdamse ziekenhuis.