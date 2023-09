Man van slachtoffer steekpartij AH: naast verdriet ook frustratie

Het gaat niet goed met de man van het 36-jarige slachtoffer van de fatale steekpartij in een Haagse Albert Heijn afgelopen juni, zegt zijn advocaat. “Het gaat heel slecht met mijn cliënt, hij heeft heel veel mentale klachten.” Donderdag diende een eerste inhoudelijke zitting tegen verdachte Jamel L. Die vertelde op de zitting dat het slachtoffer op het “verkeerde moment op de verkeerde plek was”.

De man van het slachtoffer wilde bij de zitting aanwezig zijn, maar moest woensdagavond met stressklachten naar het ziekenhuis, aldus de advocaat. De man is inmiddels weer thuis en slikt kalmeringsmiddelen. Ook werkt hij niet meer sinds de steekpartij waarbij zijn partner omkwam. “Het waren echt beste vrienden, het was zijn geliefde. Ze waren meer dan tien jaar getrouwd, ze hadden een toekomst voor ogen. Zijn dromen zijn eigenlijk in duigen gevallen”, aldus de advocaat.

Naast verdriet leeft er ook veel frustratie en onbegrip bij de man. Hij vindt dat er fouten gemaakt zijn. “Iedereen die zich verdiept in deze zaak die kan zien dat deze man niet vrij had mogen rondlopen”, zei de advocaat. De verdediging zegt een onderzoek van de inspectie af te wachten en zal zich daarna beraden op mogelijke juridische stappen. “Er zijn zeker fouten gemaakt, daar is wat mijn cliënt betreft geen twijfel over.”