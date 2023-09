Medewerker Erasmus MC: we moesten met handen omhoog naar buiten

Mensen die in het Erasmus MC waren toen daar een schietincident gebeurde, moeten met hun handen omhoog naar buiten. Dat vertelt een medewerker van het ziekenhuis tegen een verslaggever ter plaatse.

Een 24-jarige vrouw die werkt in de back-office van de intensive care van het ziekenhuis vertelt dat ze net aan haar dienst zou beginnen toen ze schoten hoorde vanuit de collegezaal tegenover haar kantoor. Ze heeft niks gezien, zegt ze, maar is meteen een kamertje en daarna de garage ingerend waar ze zich in haar auto verstopt heeft. “Ik ben erg geschrokken, het is heel heftig wat er is gebeurd.” Ook haar collega’s renden alle kanten op. “Het was chaos”, aldus de vrouw.

De verslaggever zag ook hoe mensen in rolstoelen en ziekenhuisbedden naar buiten gerold werden. Een BHV’er vertelt dat de niet-acute gevallen elders in de buurt worden opgevangen, samen met het verplegend personeel. Wat er is gebeurd met de mensen die wel acute zorg nodig hebben, bijvoorbeeld patiënten die op een operatietafel lagen ten tijde van het incident, is niet duidelijk.