Het 14-jarige meisje dat donderdag is neergeschoten in een huis aan het Heiman Dullaertplein is overleden. Dat meldt de politie. Door de schietincidenten donderdag in Rotterdam overleed ook haar 39-jarige moeder. In een leslokaal in een bijgebouw van ziekenhuis Erasmus schoot de dader ook een 46-jarige man, een docent, dood.