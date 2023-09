Opnieuw flinke problemen bij vernieuwing IT bij Defensie

De vernieuwing van de IT blijft voor flinke problemen zorgen bij Defensie. Demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat grijpt in bij het programma waar de komende jaren ruim 3,2 miljard euro voor is gereserveerd.

De hele IT van het ministerie moet op de schop omdat deze sterk verouderd is. Bovendien moet Defensie in de toekomst een informatiegestuurde organisatie worden. Er komen onder meer nieuwe computernetwerken, beveiliging, datacenters en een eigen mobiel netwerk.

Het ministerie sloot hiervoor eind 2020 een contract met een consortium van IBM, Atos en Unica. Het project kampt met vertragingen, opgeleverde resultaten zijn onder de maat, er is gebrek aan controle en de kosten lopen op, blijkt uit onderzoek.

Het Adviescollege ICT-toetsing concludeert dat het ministerie “niet effectief ingrijpt op zwaar tegenvallende resultaten”. Er is gebrek aan sturing vanuit het departement, de wijze van plannen leidt niet tot resultaten en verbetering in de huidige IT-infrastructuur wordt onvoldoende benut.

Van der Maat noemt de conclusies “teleurstellend, maar herkenbaar”. Hij neemt de aanbevelingen over. Defensie gaat prioriteiten stellen en onderdelen worden uitgesteld. Verder wordt er meer expertise in huis gehaald en worden nieuwe opdrachten pas gegeven als eerdere met succes zijn afgerond.

Dat het allemaal niet goed verloopt, ligt mede aan externe factoren. De samenwerking met het consortium verliep in het begin moeizaam door de coronapandemie. Maar ook personele tekorten spelen een rol. De bouw van datacenters liep vertraging op door de stikstofproblematiek.

De problemen met de IT kwamen in 2014 naar buiten. Ze deden bij toenmalig minister Jeanine Hennis de “alarmbellen” afgaan. Bijna alle wapensystemen zijn afhankelijk van IT en ook missies in het buitenland kunnen niet zonder. Sindsdien werkt Defensie aan plannen voor een compleet nieuwe IT-infrastructuur.

Het is niet de eerste keer dat de IT-vernieuwing complicaties kent. In 2019 greep toenmalig staatssecretaris Barbara Visser in. Dat deed zij omdat de kosten opliepen, de risico’s te hoog waren en Defensie niet de middelen had “om prestaties van de leverancier af te dwingen”.