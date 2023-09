Persconferentie gemeente over schietincidenten om 18.45 uur

De gemeente Rotterdam houdt om 18.45 uur een persconferentie over de twee schietincidenten donderdag in de stad. De bijeenkomst is in het stadhuis van Rotterdam.

Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht mensen te hebben neergeschoten in een woning aan het Heiman Dullaertplein. Daarna zou hij daar brand hebben gesticht. Twee mensen zijn daar gewond geraakt. Daarna zou hij naar een leslokaal in een bijgebouw van ziekenhuis Erasmus zijn gegaan en daar iemand hebben neergeschoten. Het is niet bekend hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn.

De verdachte zou ook brand hebben gesticht in het Erasmus MC. Hij werd aangehouden op het helikopterplatform van het ziekenhuis.