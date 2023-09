Politie zoekt uit of schutter Erasmus MC meer slachtoffers maakte

De politie zoekt uit of de schutter in het Erasmus MC in Rotterdam donderdag meer slachtoffers heeft gemaakt tijdens zijn tocht door het ziekenhuis. Hij schoot iemand neer in een leslokaal van een bijgebouw van het ziekenhuis en liep daarna het Erasmus MC zelf in. Daar stichtte hij brand. Of er inderdaad meer slachtoffers zijn “weten we nog niet zeker, maar daar leek het wel op”, zei een politiewoordvoerster.

Twee mensen raakten gewond bij een schietincident en een brand in een woning aan het Heiman Dullaertplein. Een derde persoon raakte gewond in het leslokaal van het ziekenhuis. Zij zijn zwaargewond. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Ook het motief van de dader is nog niet bekend.

Een 32-jarige man werd bij het helikopterplatform van het ziekenhuis opgepakt. Hij wordt gezien als verdachte.