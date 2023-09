Politiechef: mogelijk nog een slachtoffer in Rotterdam

Mogelijk is er nog een slachtoffer gevallen bij de schietpartijen in Rotterdam. Dat zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tijdens een persconferentie van de driehoek in het stadhuis. Wel is bekend dat er een 39-jarige vrouw en 46-jarige man om het leven zijn gekomen. Een 14-jarig meisje, de dochter van de vrouw, ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

“We hebben het nog niet allemaal bevestigd kunnen krijgen, want we zitten soms ook met het probleem dat je via de ziekenhuizen nog niet direct alles scherp krijgt. Er zou sprake zijn van mogelijk nog een slachtoffer, maar dat kan ik op dit moment nog niet aangeven. Ik sluit niet uit dat er nog een ander slachtoffer kan zijn.”

Voor de schietpartijen is een 32-jarige man aangehouden. Over zijn motief is nog niks bekend.