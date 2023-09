Politiechef Westerbeke: twee dodelijke slachtoffers, meisje (14) zwaargewond

Bij de schietincidenten donderdag in Rotterdam zijn op twee verschillende locaties twee mensen omgekomen: een 39-jarige vrouw en een 46-jarige man. De dochter van 14 jaar van de 39-jarige vrouw is zwaargewond geraakt. Dat zei Fred Westerbeke, de hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam, tijdens een persconferentie donderdagavond die de gemeente Rotterdam houdt over de twee schietincidenten in de stad. De bijeenkomst is in het stadhuis van Rotterdam.

Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt. De man schoot de vrouw en haar dochter neer in een woning aan het Heiman Dullaertplein. Daarna stichtte hij ook brand. In een leslokaal in een bijgebouw van ziekenhuis Erasmus schoot hij een 46-jarige man, een docent, dood.

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie, Hugo Hillenaar, kan nog niet zeggen wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers. Wel is duidelijk dat hij dicht bij de vrouw en haar dochter woonde. Of de man, die student is aan de Erasmus Universiteit, les kreeg van de omgekomen docent, kon Hillenaar nog niet bevestigen. “Dat zal heel goed uitgezocht moeten worden, maar daar zijn we snel achter.”