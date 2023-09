Rechtbank trekt twee dagen uit voor dubbele moord in McDonald’s

De rechtbank in Zwolle trekt in november twee dagen uit voor de behandeling van de strafzaak rond de dubbele moord in een McDonald’s-restaurant in de stad. Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting.

De nu 34-jarige Veysel Ü. uit Rozendaal heeft bekend dat hij op 30 maart 2022 in een vol restaurant de twee broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar van dichtbij doodschoot. Vervolgens brak in het restaurant paniek uit. De verdachte had die middag een afspraak met beide slachtoffers die na het schieten ter plaatse overleden. Hij verschoot elf kogels en volgens het Openbaar Ministerie was ieder schot raak.

Ü. zat deze zomer ter observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC). Deskundigen konden geen advies geven omdat de verdachte weigerde vragen te beantwoorden, aldus de toelichting van de rechtbank. Wel concludeerde het PBC dat het niet goed gaat met hem. Met dit rapport zijn nu alle onderzoeken in deze zaak afgerond.

De advocaten van Ü. benadrukten dat hun cliënt destijds onder grote druk stond. Doodsbedreigingen dreven hem tot wanhoop, zeiden ze op eerdere zittingen. Hij zou ook tijdens het gesprek in het restaurant bedreigd zijn. Volgens de raadslieden is Ü. lange tijd opgelicht en afgeperst door de zoon van een van de slachtoffers. Veysel Ü. is dubbele moord ten laste gelegd.

De rechtbank behandelt de zaak vanaf 28 november. Verwacht wordt dat dan, net als op alle eerdere inleidende zittingen, veel publiek op de zitting afkomt.