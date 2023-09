Redacties DPG-kranten willen werk kort neerleggen om koopkracht

De redacties van elf kranten van uitgever DPG Media zijn van plan om op 5 oktober korte tijd het werk neer te leggen. Met de actie willen de werknemers en freelancers van onder meer de Volkskrant, het AD, het Parool en Trouw opnieuw aandacht vragen voor de 10 procent koopkrachtcompensatie waar ze eerder al om vroegen bij het mediaconcern.

Het DPG-personeel omschrijft de actie als een “koffiedrink-actie”. Daarmee wordt bedoeld dat de onderbreking maximaal een kwartier zal duren. Het idee is om in de ochtend massaal de redacties te verlaten en buiten het gebouw in Amsterdam waar Trouw, Parool en de Volkskrant zitten met elkaar koffie te drinken. Vakbond NVJ steunt de actie en schenkt de koffie. “Het moet echt gezien worden als een vriendelijk signaal. Een eerste stapje naar mogelijk grote acties. We willen de directie nog een kans geven om te reageren”, zegt Milen van Boldrik, die vanuit de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) optreedt namens de DPG Media-redacties.

De werknemers en freelancers van DPG Media vroegen de directie van het mediabedrijf vorige week per brief om de compensatie. In de brief, die ook in handen is van het ANP, stelden de journalisten dat hun beloning sinds het begin van 2022 “geen gelijke pas” heeft gehouden met de financiĆ«le ontwikkelingen.

De directie van DPG Media reageerde maandag “met verbazing” op de brief van het personeel. CEO Erik Roddenhof schreef namens het bedrijf niet vooruit te willen lopen op de onderhandelingen voor een collectieve cao die op 12 oktober beginnen. De directie noemde het ingaan op de eis in het licht van “de traditie die we in ons land kennen om met de gehele sector tot een nieuwe cao en daarmee structurele loonsverhoging te komen” in de reactie “onverstandig en onwenselijk.”

De NVJ wil niet afwachten. “Dat hebben we nu lang genoeg gedaan, het is tijd dat ze met iets over de brug komen, iets structureels”, zegt Van Boldrik. “We zijn echt serieus. Het gaat hartstikke goed met DPG, het geld klotst tegen de plinten en zoals gewoonlijk zien de journalisten daar niks van terug.”