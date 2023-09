Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een werk van de overleden fotograaf Erwin Olaf toegevoegd aan de Eregalerij. De foto Hope is donderdagochtend als eerbetoon aan Olaf geïnstalleerd.

Het werk was in 2019 al te zien tijdens de expositie 12 x Erwin Olaf. Die tentoonstelling was samengesteld nadat de fotograaf honderden werken had overgedragen aan het museum.

Olaf overleed vorige week op 64-jarige leeftijd onverwacht aan complicaties na een longtransplantatie enkele weken eerder.