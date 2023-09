Schietpartijen Rotterdam ook breaking news bij buitenlandse media

Ook bij internationale media is er veel aandacht voor de schietpartijen in Rotterdam. De Britse omroep BBC en de Amerikaanse zender CNN brengen de incidenten als ‘breaking news’ en zenden beelden uit van onder meer rennende mensen buiten het Erasmus MC.

De Britse krant The Daily Mail spreekt van “massale paniek, terwijl doodsbange studenten, patiĆ«nten en gezondheidswerkers renden voor hun leven”. Ook onder meer de Indiase krant The Times of India, de IsraĆ«lische krant Jerusalem Post en de Franse zender BFM TV besteden aandacht aan de schietpartijen in Rotterdam. Daarbij kwamen donderdagmiddag zeker twee mensen om het leven. Een 32-jarige verdachte is opgepakt.

Rotterdam is vaker het toneel van schietpartijen, schrijft het Britse The Guardian. De krant stelt dat het daarbij meestal gaat om afrekeningen van rivaliserende drugsbendes.