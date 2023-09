Slachtoffer schietpartij was ook huisarts op Katendrecht

De 43-jarige man, een docent, die donderdag in het Erasmus MC werd doodgeschoten, werkte ook als huisarts op een gezondheidscentrum in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Bestuurder René Baljon van Stichting Zonboog waar het gezondheidscentrum onder valt, bevestigt dat na berichtgeving in het AD.

Op de website van het gezondheidscentrum staat dat het centrum vrijdag en maandag is gesloten “wegens het overlijden van onze collega tijdens het tragische schietincident”. Volgens Baljon kan dat langer zijn, afhankelijk van de wensen van de collega’s van de doodgeschoten arts. “Dit is afschuwelijk en heeft vreselijk veel impact”, zegt Baljon. “We bekijken dagelijks hoe het gaat. Maar dit worden hele moeilijke dagen, weken en misschien wel veel langer.”

De medewerkers worden vrijdagochtend op de hoogte gebracht. Vervolgens worden ook de patiënten geïnformeerd. Zolang de praktijk op Katendrecht gesloten is, vangen andere gezondheidscentra die Stichting Zonboog in de buurt heeft spoedeisende patiënten op, zegt Baljon.